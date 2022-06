Omvangrijke collectie Jan Kruis naar Amsterdams museum

Het museum Allard Pierson in Amsterdam heeft een verzameling van 4.000 originele strippagina's, tekeningen en andere illustraties van Jan Kruis geschonken gekregen. De collectie was te groot voor het Jan Kruis Museum in Orvelte, maar voor nieuwe exposities wordt in de toekomst wel samengewerkt met het Amsterdamse museum.

"Fijn dat het is veiliggesteld. Het is heel geruststellend dat het daar wordt ondergebracht", zegt dochter Leontine Kruis. Jan Kruis is bij veel Nederlanders vooral bekend door zijn stripreeks Jan, Jans en de kinderen. In 2017 overleed hij in Mantinge, in 2019 opende het naar hem vernoemde museum in Orvelte, waar ook veel ander werk van hem te zien is.

Uit de opslag

Leontine Kruis is zowel betrokken bij het Jan Kruis Museum als bij de Stichting Jan Kruis Collectie dat de collectie in bezit had. "Als stichting hebben wij de collectie in beheer gehad. Het lag in een kunstopslag. Nu komt het gelukkig op een plek waar het goed bewaard wordt", zegt Kruis. Volgens haar was het geen optie om de 4.000 pagina's in Orvelte onder te brengen. Daar is het dorpsmuseum niet op berust. "Het is een omvangrijke collectie. Het moet allemaal gedigitaliseerd en geconserveerd worden. Dat is een enorme klus en daar zijn professionals voor nodig."

Onderzoek

Jan Kruis werkte voor 'Jan, Jans' als reclametekenaar en illustrator, daarnaast tekende hij andere strips. In 2009 kreeg hij de Marten Toonderprijs, een oeuvreprijs voor een striptekenaar die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse cultuur.

De werken uit de schenking zijn in de toekomst wel deels in Orvelte te zien. "Er komt wel een uitwisseling. Maar eerst moet alles gesorteerd worden, op thema en op jaar." De collectie van Jan Kruis wordt de komende tijd ontsloten en geconserveerd en komt daarna beschikbaar voor onderzoek.