Veel shared space in top-tien onveilige verkeerssituaties

"De bedoeling van shared space is juist dat het gevoel van subjectieve onveiligheid omhoog gaat, want als je je een beetje onveiliger voelt, ga je beter opletten en gebeuren er minder ongelukken", zegt Inpijn.Het Asser station komt in de top-tien twee keer voor; het gaat om de eerste en de derde plaats. Melders spreken van een onoverzichtelijke situatie. De omgeving van het Stationsplein krijgt de meeste stemmen van alle meldingen.Veel mensen die gebruik maken van het station zeggen dat niet duidelijk is aangegeven waar je langs moet rijden en wie waar voorrang heeft. Ze roepen op tot het plaatsen van meer borden. Inpijn daarover: "In deze situatie, waarbij nog wordt gewerkt aan het station, is het sowieso lastig om het goed aan te geven. Maar wij zijn geen voorstander van meer borden, want dat maakt het hier niet veiliger."Is de omgeving rond het station nu ook echt onveiliger? Dat moet volgens VVN nog blijken. "Het gaat hier om een nieuwe situatie en pas als Assenaren eraan gewend zijn wordt duidelijk hoe ze er mee omgaan", aldus Inpijn.Onderzoeken naar shared space in het algemeen zijn er volgens Inpijn wel, maar die zijn vaak heel lokaal. Verder is het onduidelijk wanneer precies wordt gesproken van shared space; het is een breed begrip. "Ik kan niet zeggen of het veiliger of onveiliger is, maar het is niet voor niets dat men dit soort inrichtingen steeds vaker gaat toepassen", aldus Inpijn.De gemeente Assen zegt de verkeerssituatie in de gaten te houden. Het gaat volgens een woordvoerder om een tijdelijke situatie. "Bij de definitieve inrichting wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid."Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck duidt erop dat ouderen en jonge kinderen plekken mogelijk mijden die ze als onveilig ervaren. Hij vindt dat wegbeheerders zorgen van gebruikers zeker serieus moeten nemen. "Als mensen melden zich onveilig te voelen, dan is dat een indicatie dat er iets aan de hand is", aldus Wildervanck.