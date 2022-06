Drentse militairen krijgen meer salaris en gaan vaker samenwerken met Duitse collega's

De portemonnee wordt door het ministerie van Defensie getrokken. Het budget voor Defensie was de afgelopen jaren ontoereikend en met de toenemende dreiging in de wereld willen de huidige minister en staatssecretaris de achterstand inlopen.

Het kabinet investeert de komende drie jaar 14,8 miljard euro extra. Het is de grootste investering in Defensie sinds het einde van de Koude Oorlog. Maar wat gaat Drenthe daarvan merken?

Betere arbeidsvoorwaarden

Om te beginnen krijgen militairen straks betere arbeidsvoorwaarden. "We investeren in onze mensen, door ze betere arbeidsvoorwaarden te bieden, door ze goede en voldoende collega's en ontwikkelmogelijkheden te geven én door ze met modern materieel veilig hun werk te laten doen", wordt in het rapport geschreven.

Gisteren bereikten vakbonden een voorlopige overeenstemming over het bedrag. Zowel het salaris als de belangrijkste toelagen gaan flink omhoog. Ook wordt er een eenmalige uitkering van 1.750 euro voor alle Defensiemedewerkers betaald. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20 procent op vooruit kunnen gaan. Ook komt er een vernieuwing van het zorgstelsel voor veteranen met meer oog voor mentale zorg.

Hechtere band met Duitsland

Met betere arbeidsvoorwaarden hoopt Defensie op meer personeel binnen haar club. Verder is het ministerie van Defensie van plan om de samenwerkingsverbanden met Duitsland te versterken. De 43e Gemechaniseerde Brigade valt sinds 2016 onder de 1e Duitse Pantserdivisie. Die band wordt nu nog hechter blijkt de nota.

"Door de ondersteuning te versterken van het Duits-Nederlandse tankbataljon, zodat het bataljon zelfstandig kan oefenen en kan worden ingezet, kan dit gezamenlijke bataljon vaker en langer worden ingezet." Het nieuwe hieraan is dat de eenheden nog meer met grote oefeningen kunnen meedraaien.

De nauwere samenwerking laat zich ook zien bij de verdeling van taken. "Duitsland levert bijvoorbeeld tankcapaciteit, Nederland vuursteuncapaciteit. Die samenwerking, waarbij Duitsland capaciteiten in Nederlandse eenheden inbedt en andersom, wordt verder onderzocht. Wapensystemen worden voortaan zoveel mogelijk samen gekocht", stelt het ministerie van Defensie voor.

Voorraden worden aangevuld

Tot slot schrijft het ministerie van Defensie dat het materieel waar de Drentse militairen mee werken wordt aangevuld en grotendeels vernieuwd. "Defensie gaat de komende jaren haar voorraden significant verhogen. Met aangevulde voorraden kunnen eenheden vaker en uitgebreider oefenen, kunnen ze sneller en langer worden ingezet en is Defensie beter voorbereid op crisissituaties."

Dat kunnen de kazernes is Drenthe goed gebruiken legt Peter de Bock, woordvoerder bij Defensie uit. Hij kent de Johannes Postkazerne in Havelte goed als oud-eskadronscommandant van het 42e tankbataljon. "Sinds de Koude Oorlog is er van alles een tekort. Het piept en het kraakt. Als het gaat om reserve-onderdelen, maar ook munitie."

De Bock wijst naar de zware gevechtsvoertuigen die in Havelte gestationeerd zijn. "Daarvoor zijn twee dingen essentieel: personeel en reserve-onderdelen. Breekt er van een rupsvoertuig zoals een CV-90 een tand af dan kan je gewoon niet rijden. Voor jongens die dromen van techniek is dat een behoorlijke tegenvaller. In de afgelopen 20 jaar heb ik gemerkt dat het minder werd. Nu hebben we perspectief en kunnen we naar de toekomst kijken als hoogwaardige krijgsmacht."

Vastgoed