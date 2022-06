SIVO aan zijden draadje: corona speelt dansfestival opnieuw parten

Het is zeer onzeker of de komende editie van het SIVO-festival kan doorgaan. Na twee jaar uitstel vanwege de coronapandemie wil de organisatie het internationale dansfestival voor het eerst in Borger houden, maar de gevolgen van het virus dreigen opnieuw roet in het eten te gooien. Er is grote moeite om slaapplekken te vinden voor de internationale dansers.

"Het is allemaal niet om vrolijk van te worden". verzucht organisator Sjoerd Looijenga. "Iedereen was vol goede moed, want na twee jaar corona dachten we: het kan weer, maar we hebben nu te maken met een nieuwe realiteit." En die is dat alle dansgroepen in groepsaccommodaties moeten worden ondergebracht. Of dat lukt, is maar zeer de vraag.

Normaal gesproken worden de dansers ondergebracht bij gastgezinnen in de wijde omgeving rondom de plek waar SIVO wordt gehouden. Tot en met 2016 was het festival jaarlijks in Odoorn en in 2019 in Orvelte. Dit jaar zou het voor het eerst in Borger plaatsvinden. "Vanwege corona willen de dansgroepen nu niet bij gastgezinnen worden ondergebracht uit angst voor corona. Andersom zijn gastgezinnen huiverig voor wie ze in huis krijgen. Zijn mensen bijvoorbeeld wel of niet gevaccineerd?", aldus Looijenga.

Accommodaties vol

Gevolg is dat de organisatie de groepen elders moet onderbrengen. "Het gaat om zo'n tweehonderd gasten die een plek moeten hebben in groepsaccommodaties. Dat kost ons zo 20.000 euro extra, maar het vinden van plekken is ook erg lastig. Veel accommodaties zitten komende zomer al vol, ook doordat in sommige gebouwen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De beschikbaarheid is dus ook een probleem. Los daarvan hebben we ook nog vrijwilligers nodig die de groepen in de accommodaties verzorgen."

Het komt er wel op aan, want om alles voor de zomer rond te krijgen, is het erg kort dag, geeft Looijenga aan. Het festival staat gepland van 29 tot en met 31 juli. De organisatie wil voor de tweede week van deze maand de knoop doorhakken. Er is ook een noodscenario bedacht, vertelt Looijenga: "Een kleiner festival met alleen dansgroepen uit Nederland die dezelfde dag weer naar huis gaan, zou op een optie kunnen zijn." In Nederland zijn ook genoeg dansgroepen die bestaan uit dansers die van origine uit andere landen komen en optreden met dansen uit die landen, weet de organisator.

Veel groepen gestopt