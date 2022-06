Alpe d'HuZes viert jubileumeditie: 'Je bent wel een poosje onderweg'

Morgen is de koersdag van de jubileumeditie. Harry Trip uit Assen is dan één van de deelnemers die de Alpe d'Huez wil bedwingen. Hij verblijft ter voorbereiding al enige tijd op een Franse camping, waarvandaan hij met zijn kameraden allerlei trainingsritten maakt.

"Je moet wel degelijk trainen, anders kom je niet omhoog", lacht Trip. Bij Alpe d'HuZes is het in principe de bedoeling om in één dag zes keer de beklimming van de Alpe d'Huez te voltooien. "Maar ik ben niet één van die lieden die dat gaat doen. Dan moet je echt supergetraind zijn", vertelt Trip. "De klim is ongeveer 13 kilometer lang, met een stijgingspercentage van gemiddeld 8 procent. Dus je bent wel een poosje onderweg voordat je boven bent. Ik houd het bij één beklimming."