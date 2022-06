Vakbond CNV 'geïrriteerd' en 'verontwaardigd' over vertrek medicijn-vervoerder uit Meppel

Vakbond CNV is niet te spreken over de gang van zaken rond het vertrek van medicijnen-vervoerder Alliance Healthcare uit Meppel. De vakbond is te laat geïnformeerd over de plannen en niet betrokken bij het opstellen van een sociaal plan, dat bovendien tekort schiet. Dat zegt Albert Spieseke, bestuurder van CNV Connectief.

Alliance Healthcare maakte zo'n twee weken geleden bekend tot 2024 flink te krimpen in Meppel. Daarna sluit het distributiecentrum aan de Industrieweg. De focus komt op een nieuw te bouwen distributiecentrum in het Brabantse Veghel, waardoor in Meppel 210 banen verdwijnen.

Volgens Spieseke is CNV op het laatste moment geïnformeerd over het vertrek, terwijl de medicijn-vervoerder al wel in gesprek was met de ondernemingsraad (OR). "Er is contact met ons gezocht, en daarmee is aan de wettelijke verplichting voldaan. Maar het bedrijf was al langer met een reorganisatie bezig, met de OR in contact, en daarin hadden we eerder betrokken willen worden."

Vakbonden nemen geen genoegen

Op die manier had CNV iets kunnen betekenen voor het sociaal plan, zegt Spieseke. Daar zijn regelingen in vastgelegd waar de getroffen werknemers gebruik van kunnen maken. "Dit is niet zoals wij het als vakbond willen. Er ligt nu een sociaal kader, een set afspraken die is gemaakt met de ondernemingsraad. Dat pakket is veel minder sterk dan wij willen, namelijk een plan waar medewerkers juridisch aanspraak op kunnen maken."

Wat betreft Spieseke krijgt deze zaak nog een staartje. "We zijn geïrriteerd en verontwaardigd, en samen met FNV van plan om hier een punt van te maken."