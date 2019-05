Nieuwe operatiekamers ziekenhuis Bethesda maandag in gebruik

Projectleider Theo Spoelstra gaf vanmiddag al een rondleiding en loopt trots rond. Treant gaat in Hoogeveen vooral planbare operaties uitvoeren, waarbij het accent ligt op knie- en heupvervangende operaties en ingrepen op het gebied van borstkanker.Nieuw in het complex zijn de vier zogeheten opdekkamers. “Daarin worden de instrumenten die nodig zijn voor de operatie al vast klaar gelegd. Daardoor kunnen we veel efficiënter werken”, legt Spoelstra uit.In de nieuwe operatiezalen valt als eerste het groene licht op. “Dat opereert prettiger en heeft als voordeel dat de beeldschermen beter af te lezen zijn.” De beelden die tijdens de operatie worden gemaakt, kunnen later terug gekeken worden. Als het nodig is kunnen ook andere artsen meekijken en bijvoorbeeld adviezen geven.”Rolf de Folter, voorzitter van de Raad van Bestuur van Treant, spreekt van een ‘ultramodern complex’. “Het hangt nauw samen met het plan 'Zorg voor de regio' dat we eerder hebben gepresenteerd, waarbij Hoogeveen en Stadskanaal de planbare ingrepen doen. Stadskanaal heeft al nieuwe operatiekamers en nu was Hoogeveen aan de beurt.”Binnen Treant wordt het Scheperziekenhuis in Emmen de locatie voor acute zorg. Volgens De Folter moet ook daar nog geïnvesteerd worden. “Maar we zijn daar nu nog op het broeden en zo lang de kip broedt moet je hem niet storen, daar komen we later nog mee naar buiten."