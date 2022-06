Hoogevener legt zich niet neer bij straf voor misbruiken 6 meisjes

De man uit Hoogeveen die voor het seksueel misbruiken van zes jonge meisjes is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging, gaat in hoger beroep. Ook de 37-jarige vrouw uit Roermond legt zich niet neer bij de opgelegde vijf jaar cel voor het laten misbruiken van haar dochtertje door de Hoogevener. De vrouw maakte voor hem ook kinderporno van haar eigen kinderen.

De 40-jarige Michel T. misbruikte de jonge meisjes vanaf 2018 tot het moment waarop hij in juni 2021 werd aangehouden. Dit gebeurde nadat twee zusjes na een logeerpartij bij de man en zijn toenmalige partner op een camping in Echten hun ouders vertelden dat zij door de man waren betast. Bij de aanhouding ontdekten agenten kinderporno op de telefoon van de Hoogevener. Dat waren afbeeldingen die door de Limburgse moeder van haar eigen kinderen waren gemaakt.

Uit de telefoongegevens bleek dat T, ook het dochtertje van de Limburgse misbruikte en daarna kwamen aangiftes van meer ouders binnen. De kinderen waren tussen de 5 en 13 jaar oud. Ze waren misbruikt op dezelfde camping in Echten en in de woning van de man in Hoogeveen.