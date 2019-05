Lefier gestart met inspectie balkons in Emmen

Aanleiding voor de onderzoeken zijn twee incidenten. In Leeuwarden stortte in 2011 een galerij van een flat aan de Antillenweg. Op vijf verdiepingen werd een gat van twee ruim meter breed in de vloer van de galerij geslagen.In Groningen ging het vorig jaar mis bij een appartement aan de Westindischekade. Het betonijzer bleek daar doorgeroest. Het pand was van woningcorporatie Lefier."Daar schrokken wij ook heel erg van en toen hebben we ons afgevraagd hoe dat kon gebeuren. We hebben toen gelijk een uitgebreid onderzoek gedaan naar dat balkon", zegt Rolf Drijfhout, veiligheidscoördinator bij woningcorporatie Lefier.Uit dat eerste onderzoek bleek dat er een te hoog chloridegehalte in het beton zat. Er is toen waarschijnlijk extra zout aan het beton toegevoegd om het sneller te laten drogen. "Ja, dan wil je wel gauw controleren van: hoe zit dat met de rest van onze balkons? Want wij willen dat onze bewoners veilig kunnen wonen."In Groningen en Drenthe worden er zo'n 1500 balkons van Lefier onderzocht. In Drenthe worden de inspecties uitgevoerd door het bedrijf Triacom. Eerst wordt er een scan gemaakt van de bewapening. Vervolgens worden er staafjes uit het beton van de balkons geboord en naar een laboratorium gestuurd. "En voor Lefier doen we dus nog extra onderzoek naar hoeveel chloride er in het beton zit", aldus Roosmarijn den Braber van Triacom.Alle metingen worden naast elkaar gelegd en vervolgens doorgerekend door een constructeur. Rond de zomer moet duidelijk zijn hoe alle balkons er aan toe zijn en of er nog herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd."Vooralsnog zijn we best wel heel erg blij met de resultaten", zegt Drijfhout. "Er is wel gebleken dat er meerdere balkons zijn waar iets aan moet gebeuren, maar gelukkig is er geen direct veiligheidsrisico."