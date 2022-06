Werkstraf en rijverbod van twee jaar na aanrijden agent bij Gieten

De agent liep bij het ongeluk op 25 juni vorig jaar ernstig beenletsel op en was daardoor acht weken uit de running. "U heeft geluk gehad, dat u de agent niet dood heeft gereden", zei de rechter in Assen tegen de Appingedammer.

De Groninger was rond negen uur 's avonds op weg naar Enschede en zat naar eigen zeggen te dommelen achter het stuur na een hele dag werken. Hij reed op de rotonde per ongeluk rechtdoor en schepte een agent op een motor. "Ik dacht ook dat ik hem dood had gereden, hij lag stil op het wegdek", zei de man tegen de rechter. Omdat hij in blinde paniek raakte, weigerde hij naar eigen zeggen om mee te werken aan een bloed- en speekseltest.

De man had geen geldig rijbewijs en hij zat nog in de proeftijd van een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden, voor het rijden onder invloed. De rechter stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken: "Maar waarom stapt u dan achter het stuur? U was een gewaarschuwd man." De Groninger werkt in het bedrijf van zijn broer en iemand moest attributen naar de locaties brengen. "Ik had geen keuze", zei de man.