Ondernemen in Drenthe: Robots nemen een deel van schoonmaak over

Abeco doet in schoonmaakmiddelen en machines. Ook in robots.In 2005 nam Fonville de handelstak van het familiebedrijf Fonville over. Fonville is geen onbekende in de schoonmaakbranche. "In 1972 hebben mijn ouders schoonmaakbedrijf Fonville opgericht. In 2008 hebben we het bedrijf verkocht. We zijn doorgegaan in Duitsland. Dat deel van het bedrijf is nog van de familie."Maar Arnold wilde altijd al zelf wat opzetten. "Ik heb altijd iets voor mezelf willen doen. In 2005 heb ik de handelspoot van het bedrijf gekocht. Ik vond het leuk om zelf ook wat te doen."De robots gaan een deel van het werk van mensen over nemen volgens Fonville. Dat is iets wat zeker is. "We hebben een robot aan een klein familiebedrijf in Smilde verkocht. Zij kunnen hem snel programmeren. Ze hebben een speciale bus met een lift voor de robot. Ze gaan er mee naar sporthallen. Terwijl de robots de vloeren schoon maken, kunnen ze zelf de toiletten en zo schoonmaken."Gerhard Roelfes zet zich namens de Stedenkring Zwolle-Emsland in voor een betere samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Het eerste doel is de verdubbeling van de weg tussen Emmen en Cloppenburg, de E233. Daarin werken Nederlandse en Duitse gemeenten en provincies samen.Roelfes: "Er is nu een gat in het wegennet. Als je vanuit Emmen naar Bremen moet, dan moet je bijna omrijden. Er is een weg, maar die is bomvol. Als je die zou verdubbelen, dan scheelt dat snel drie kwartier."De Duitsers willen inmiddels ook dat er wat gaat gebeuren. "We verwachten dit jaar de definitieve vergunning voor het eerste traject." En als het lukt, dan is dat goed voor de economie. Ook die in Duitsland.Guy Strijdbosch wilde voor zichzelf beginnen. En dat doet hij nu vanuit Growing Workplace in Emmen. "Linkedin is het vakgebied waar ik me het meest mee bezighoud. Daar kan je meer uit halen dan je denkt."