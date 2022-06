Situatie voedselbank ZO-Drenthe lastiger, voedseldonatie 'groot succes'

Meer mensen die een beroep doen op de voedselbank en minder leveringen vanuit de supermarkt. De situatie wordt voor voedselbank Zuidoost-Drenthe steeds lastiger. "Het moet niet veel nijpender worden dan nu", zegt voorzitter Ton Sleeking van de voedselbank. Om genoeg pakketten samen te stellen heeft voedselbank Zuidoost-Drenthe een nieuwe manier van doneren bedacht.

De voedselbank deelt pakketten uit aan mensen in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. "Veel mensen doen een beroep op ons en wij willen ze niet te kort doen", legt de voorzitter uit aan ZO!34 . Ook wordt de financiële situatie van de voedselbank steeds benauwder. "Eigenlijk zijn er twee problemen", zegt Sleeking. "Supermarkten leveren steeds minder voedsel, omdat ze duurzamer verkopen." Daardoor is er minder vers voedsel voor de voedselbank.

Meer mensen bij voedselbank

"Daarnaast zien we sinds januari een stijging van zo'n zeven procent in het aantal mensen dat bij ons pakketten ophaalt." Een toename die ze nu nog aankunnen, maar waar Sleeking zich voor de toekomst wel zorgen over maakt. Vaste donaties zijn er wel, maar om in de toekomst voor iedereen pakketten te kunnen blijven samenstellen is volgens de voorzitter meer geld nodig.

Zeventig tot tachtigduizend euro is er op jaarbasis nodig om de voedselbank draaiende te houden. Daarvan komt vijfentwintigduizend euro van de drie gemeenten. "Dat laat een gat over van zo'n veertigduizend euro." Dat gat wordt opgevuld met donaties, voornamelijk via bedrijven. "Maar ook via mensen die maandelijks een bedrag overmaken", zegt Sleeking. Om te zorgen dat ze ook op lange termijn genoeg geld hebben heeft de voedselbank sinds dit jaar een nieuwe manier van doneren.

Minder houdbare producten

Elke woensdag is het flink doorwerken voor de vrijwilligers van de voedselbank Zuidoost-Drenthe. Honderden kratten en dozen worden op verschillende pallets gezet om naar de afgiftepunten in heel de regio te vervoeren. "Het gewicht van de kratten is vrij hoog, dus het is fysiek zwaar werk."

Toch zien ze de laatste maanden een afname van producten, vooral de lang houdbare producten zijn hard nodig. "Voor supermarkten is het niet aantrekkelijk om pasta en rijst enzo aan ons te leveren."

Een zak appelen kopen

Daarom hebben ze een nieuwe actie opgezet: het doneren van voedsel. "Het is heel simpel. Op onze website kan je producten aan ons doneren." Zo kan je bijvoorbeeld een brood voor negenenzestig cent 'kopen'. Je koopt alleen niet écht een brood. "Je doneert het geld aan ons, zodat wij de producten kunnen kopen waar we een tekort aan hebben." Door producten voor een lagere prijs te doneren is het laagdrempeliger.

De donaties zijn tot nu toe een groot succes, aldus Sleenink. "We hebben tot nu toe duizend euro opgehaald", zegt hij. "Als je beseft dat sommigen een brood ter waarde van nog geen euro doneren." Als deze lijn doorzet heeft Sleenink er vertrouwen in dat de pakketten gevuld kunnen blijven worden. "Maar als er meer mensen bij komen of de donaties stagneren kan het een probleem worden."