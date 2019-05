Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Maar er is natuurlijk nog meer te doen dit weekend, we zetten nog wat tips op een rijtje:Zaterdag vanaf 10.00 uur is er een Meccanobeurs in de zaal achter de Eben Haëzerker aan de Langestraat in Klazienaveen. Andries de Weerd en het Meccanogilde Nederland laten zien wat voor prachtige dingen je allemaal met dit 'speelgoed' kunt maken. RTV Drenthe is eerder deze week al even langs geweest Bij Molenmuseum De Wachter in Zuidlaren is zaterdag de traditionele jaarlijkse stoomdag. Er zijn niet alleen werkende normale en miniatuur stoommachines te zien, maar met een beetje geluk ook een stoomtractor en een stoomlocomobiel. Publiek is welkom van 10.00 uur tot 16.30 uur.Bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen nemen zaterdag en zondag 25 boomkunstenaars het tegen elkaar op. Met hun kettingzagen proberen ze de mooiste kunstwerken te maken van een boomstam. De winnaar ontvangt de Boomkroonpad Carving Cup. Het begint beide dagen om 10.00 uur. De toegang is gratis.Op 4 en 5 mei wordt in Dwingeloo de elfde editie van de Kunstroute georganiseerd. Op 19 locaties, vanaf de Entingheweg door het dorp naar de Drift en over het Westeinde naar Stroovledder laten 25 kunstenaars in hun atelier of op een andere locatie hun werk zien. Van 11.00 uur tot 17.00 uur.Wie geen genoeg krijgt van kunst kan zondag ook in Hoogeveen terecht. Daar is in het centrum een gloednieuw festival, het Hi Streetart Festival. Op het plein bij Theater De Tamboer draait alles om kunst op straat. Publiek kan onder anderen een 3D-kunstenaar, een graffiti-artiest en een stiftkunstenaar aan het werk zien. Van 11.00 uur tot 16.00 uur.In Exloo wordt zondag een braderie met een vlomarkt gehouden. Bij de brink en de schaapskooi. Koopjesjagers kunnen die dag trouwens ook nog in Diever terecht. Daar is aan de Bosweg een struunmarkt.