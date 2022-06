Nieuwe directeur Gevangenismuseum en De Proefkolonie wil verhalen vertellen

"Ik heb wel mijn best gedaan ooit, maar het is niet gelukt", lacht Friso Visser op de vraag of hij ooit in de cel heeft gezeten. "Ik heb ooit bedacht dat we tegen kruisraketten moesten protesteren en was zo onwijs om op straat te gaan zitten, maar zelfs toen ben ik niet in de cel beland."

Ook een echte rechtbank heeft de nieuwe directeur-bestuurder van het gevangenismuseum nooit van binnen gezien. Toch zegt hij affiniteit te hebben bij het onderwerp. "Ik denk dat iedereen dat heeft, als het goed is. Het is iets wat de maatschappij voor een groot deel bepaalt. De regels die we met elkaar afspreken en voor iedereen belangrijk is."

'Eerst kijken hoe het loopt'

Vandaag is officieel zijn eerste werkdag, maar Visser heeft daarvoor ook al ruim de tijd genomen om zijn nieuwe musea te bekijken. "Ik vind het twee musea die voor het algemene publiek interessant, belangrijk en leuk zijn. De combinatie van authentieke beleving, voorwerpen maar ook een verhaal dat verteld wordt. En uiteindelijk moet het ook leuk zijn en dit zijn twee musea die daar ruimschoots aan voldoen."

Een nieuwe directeur brengt nieuwe energie die misschien ook voor veranderingen zorgt, maar Visser tempert de verwachtingen. "Er zijn altijd dingen waar je gelijk mee aan de slag wil gaan, maar ik wil eerst goed kijken hoe alles loopt." Wel lopen volgens hem al een aantal zaken die hij door wil zetten. "De bedoeling is om in het gevangenismuseum de tentoonstelling voor een deel te vernieuwen en voor een deel uit elkaar te halen, zodat het verhaal van de gevangenis en van Veenhuizen beide wat meer de nadruk kunnen krijgen."

Totaalaanbod

"De Proefkolonie is natuurlijk recent gebouwd, maar ook daar zijn misschien dingen die net wat anders kunnen", begint de nieuwe bestuurder. Maar liever zoekt hij de verandering buiten de muren van zijn musea.