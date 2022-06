Voorjaarsschoonmaak op Joodse begraafplaats Meppel: 'Dit is goud waard'

"We zijn met een bestuur van zes mensen en tientallen vrijwilligers", vervolgt Van der Horst. "Mensen met verschillende religies, maar dezelfde passie: onderhoud van deze plek en het voortbestaan waarborgen. Er is in Meppel niets meer over van het Joods erfgoed omdat alles is afgebroken. Behalve de begraafplaats is er niets authentieks. Dat is schrijnend, want dit was een groot onderdeel van de Meppeler bevolking. Dit moet blijven bestaan."