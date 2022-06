Wachten, trainen en sparen: na twee jaar beginnen Asser scholen aan Alpe d'HuZes

Een paar jaar geleden zaten ze aan tafel, het Dr. Nassau College en het Drenthe College. Om de Alpe d'Huez, de 'Nederlandse berg' in Frankrijk, te beklimmen voor KWF Kankerbestrijding, in het kader van Alpe d'HuZes.

Een idee dat klein begon, groeide uit tot een project waarbij nagenoeg alle middelbare- en mbo-scholen in Assen zijn betrokken. Ongeveer 140 medewerkers, studenten en leerlingen staan vanaf 05:30 uur aan het vertrek om de Alpenklim te bedwingen. Dat gebeurt fietsend, rennend of wandelend. "Al moeten we honderd keer die berg op, de pijn is niet gelijk aan de mensen die kanker hebben."

De deelnemers slepen vandaag zo'n 145.000 euro mee omhoog, het sponsorbedrag dat zij in een paar jaar hebben opgehaald. Het was namelijk de bedoeling dat de Assenaren in 2020 af zouden reizen naar Frankrijk, maar de corona-uitbraak zorgde voor een uitstel van twee jaar. Met geld binnenhalen zijn de scholen niet gestopt, want sponsorlopen, kniepertjes bakken en de verkoop van paaseitjes en kazen bleven doorgaan. Daarmee kwamen er steeds meer nullen achter de komma bij, vertelt sportdocente en begeleider van het project, Christel de Jong. "We verkochten het voor veel te veel geld, maar je voor het goede doel laten afzetten is niet erg", lacht ze.

Deelnemers pieken naar vandaag

De Alpenreus van bijna 14 kilometer, bekend van de Nederlandse triomfen van Gert-Jan Theunisse, Steven Rooks en Peter Winnen in de Tour de France, is vandaag het strijdtoneel waar de Drentse provinciehoofdstad oververtegenwoordigd is. De Jong en haar collega's hebben de sportievelingen klaargestoomd voor de dag van vandaag.

De fietsers trainden in de winter op spinningfietsen in De Bonte Wever, bij betere temperaturen trokken ze naar de Asser wielerbaan. En voor het kortere, explosieve werk werd de VAM-berg bezocht. Hardlopers kregen een op maat gemaakt trainingsschema, de wandelaars gingen in groepen op pad. "En we wilden zien dat er werd getraind, want leerlingen waar we niks van zagen, konden een telefoontje verwachten."