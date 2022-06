Komt het zonnepark in Zuidvelde in een stroomversnelling?

Glimmen de Zuidvelder weilanden over niet afzienbare tijd van de zonnepanelen? De gemeenteraad van Noordenveld buigt zich komende woensdag over dit vraagstuk.

De plannen voor een zonnepark in Zuidvelde zijn al zo'n anderhalf jaar onderwerp van discussie. Eerst werd nog gesproken over een park van 135 hectare, inclusief bosjes en andere natuurlijke elementen. De provincie Drenthe floot de initiatiefnemers en de gemeente Noordenveld terug en gaf aan dat het park maximaal 74 hectare groot mag zijn.

Verbaasd

In een brief van de initiatiefnemers (Chint Solar, TP Solar en de gebroeders Janssen), vroegen zij onlangs de gemeente Noordenveld om haast te maken met de vergunningsprocedure in Zuidvelde. Om aanspraak te maken op een subsidie voor schone energie, moet de vergunning voor het najaar namelijk rond zijn.

Bert van Halen, lid van het kernteam in Zuidvelde, meent dat het proces daarom in een stroomversnelling is gekomen. "Daar hebben wij ons best over verbaasd", zegt hij. "We hoorden een tijdlang niets meer van de procedure en opeens staat het onderwerp op de raadsagenda. De nieuwe raad moet er woensdag een beslissing over nemen, maar als ik kijk naar de stukken betwijfel ik of ze alles tegen die tijd al goed hebben kunnen beoordelen."

Meepraten

Het kernteam vermoedt dat de nieuwe raad de kwestie rondom het zonnepark snel wil afhandelen. "Dan gaat het geld weer boven de participatie en het gebiedsfonds. Want over dat laatste zijn nog geen duidelijke afspraken gemaakt", zegt Van Halen.

De gemeente Noordenveld stak bij monde van wethouder Kirsten Ipema eerder de hand in eigen boezem door te zeggen dat de participatie tot nu toe niet goed was verlopen. "Aan de voorkant hadden we inderdaad duidelijker kunnen zijn over onze rol in het proces", beaamt Ipema. "Daarna is er wel veel contact geweest tussen de ontwikkelaars en de omwonenden. Of ze het eens zijn geworden is een ander punt, maar de buurt heeft mee kunnen praten over verschillende zaken."

Lachertje

Dat de kaders voor het gebiedsfonds nog niet duidelijk zijn, klopt volgens Ipema. "Wat duidelijk is, is dat er 25.000 euro per jaar door de ontwikkelaars en de gemeente in dat gebiedsfonds wordt gestort. Dat gebeurt 15 jaar lang, maar wat er met dat geld moet gaan gebeuren is nog niet duidelijk. Daar gaan de omwonenden nog over in gesprek met de ontwikkelaars. De omwonenden wilden dit nog niet op voorhand doen, omdat ze niet het idee wilden wekken dat ze akkoord gingen met de aanleg van het zonnepark."

Het kernteam noemt de 25.000 euro per jaar 'een lachertje'. "Dat geld zou gaan naar bankjes in ons dorp. Die kunnen we nu ook wel via de gemeente krijgen. Ook het lokaal eigendom, waar de ontwikkelaars het zo vaak over hebben, is niet goed geregeld. Alleen de gebroeders Janssen hebben hier nadrukkelijk naar gekeken met de omwonenden."

Ganzenverhaal

Wethouder Ipema vindt niet dat het proces rondom het zonnepark nu in een stroomversnelling geraakt. "We zijn al best lang bezig met de beoordeling van het plan. Er kwam veel tussendoor, waaronder het 'ganzenverhaal'. Dat heeft niets met een nieuwe raad te maken, die nu opeens snel de vergunning erdoor zou willen drukken."

Met het 'ganzenverhaal' wijst Ipema op het foerageergebied voor ganzen in de omgeving van Kloosterveen . De beoogde locatie van het zonnepark blijkt namelijk in een ganzenfoerageergebied te liggen. De provincie moest daarom, naast een omgevingsvergunning, een natuurvergunning afgeven voor het zonnepark. "Op de aanvraag kwam begin april een reactie, met enkele verbeterpunten", zegt Ipema. "Ondertussen komt de datum voor de subsidieaanvraag steeds dichterbij en loopt de vergunningsprocedure gewoon door. We zijn nu in de fase beland dat er in de raad een besluit moet volgen."

Eerder duidelijk

Oorspronkelijk zou de raad medio juni praten over het zonnepark. Inmiddels is de vergadering dus naar begin juni gehaald. "Het zou jammer zijn dat de aanvraag op een paar weken stukloopt", zegt Ipema. "Vandaar dat we de vergadering een week naar voren hebben gehaald."

Volgens de wethouder krijgen de bewoners komende week nog voldoende ruimte voor inspraak. "Daar zijn we sowieso voor. Maar de raad heeft aangegeven mee te willen werken aan een snellere besluitvorming. Als je daarmee eerder duidelijkheid kunt verschaffen, moet je dat doen."

Realistisch

Van Halen zal de vergadering van komende week nauwgezet volgen. Volgens hem zitten er nog aardig wat haken en ogen aan het plan. De inbreng van omwonenden vindt hij bovendien te mager. "We hebben altijd mee willen praten, maar de omvang van het park vinden we nog steeds te groot. Met die inbreng is weinig gedaan. Het park is pas in omvang teruggebracht, toen de provincie Drenthe zich ermee ging bemoeien."