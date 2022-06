Nederlandse gevangeniskoffie wordt geroosterd in PI Veenhuizen

De PI in Veenhuizen is officieel de koffieroosterij voor alle gevangenissen in Nederland. Mark ter Maat van Koffielust heeft de aanbesteding van Justitie gewonnen en omdat Ter Maat al langer samenwerkt met PI Veenhuizen is de koffieroosterij dan ook binnen de muren van de gevangenis te vinden.

"Zo geven we de gevangenen ook zinvol werk", aldus de koffiedirecteur. "Dit is beter dan de hele dag rubbertjes in een ringetje steken, zoals ander gevangeniswerk."

De koffieroosterij in Veenhuizen brandt nu zo'n 450 kilogram per dag, maar volgens Ter Maat moet die productie opgeschroefd worden en wordt er inmiddels een nieuwe pijp gebouwd voor een extra machine. "We willen zoveel mogelijk kleinere machines, om zoveel mogelijk handjes aan machines te kunnen krijgen. Dat is ook de opdracht die Veenhuizen aan ons mee heeft gegeven", zegt Ter Maat.

Niet alleen in de PI

De roosterij is al in december opgestart, maar nu pas officieel geopend. "Ik moest even wennen aan hoe dat functioneert met gedetineerden die echt ingesloten zitten", aldus de directeur. "Nou, dat leerproces hebben we nu gehad. Ik mag elke dag naar binnen, én weer naar buiten."