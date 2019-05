Gefrustreerde inwoners Wateren en Zorgvlied in ongelijk gesteld over zendmast

De zendmast van KPN moet in Wateren en omgeving voor mobiel bereik zorgen, iets wat tot nu toe nog niet het geval was. De komst van de zendmast is dan ook niet het probleem, maar de locatie wel. Het is een discussie wat al meer dan een jaar in de regio speelt.De zendmast komt dichtbij het dorp te staan. Imker Dorus Liefting krijgt zelfs de mast tegenover zijn boerderij. De straling van de mast zou ervoor zorgen dat zijn bijen gedesoriënteerd raken en daardoor zullen doodgaan.Naast de bijen zijn er ook mensen die bang zijn lichamelijk last te krijgen van de mast. Een aantal van de buurtbewoners heeft namelijk Elektro Hyper Sensitiviteit. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor de straling, omdat die hun klachten zou verergeren.Als de mast vijfhonderd meter verderop zou staan, zouden al deze problemen er niet zijn. Volgen Liefting zou dan zelfs de dekking die de mast moet verzorgen beter zijn.Maar de rechter ging hier niet in mee. Volgens Liefting werden de argumenten één voor één van tafel geveegd. Sommigen werden amper behandeld. Dat buurtbewoners en de bijen van de imker last zouden hebben van de straling, werd ontkracht aan de hand van een artikel uit een onderzoek uit 2008. Terwijl volgens Liefting veel nieuwere onderzoeken het tegendeel bewijzen.Ook de gemeente kwam volgens Liefting met onjuiste argumenten. "De heidebrand zou volgens hen eerder zijn opgelost als de zendmast er al had gestaan. Onzin. Als de zendmast hier stond, was juist in dat gebied nog geen bericht", vertelt hij.Het voorstel voor een andere locatie van de zendmast werd eveneens afgeketst. "We moesten een technisch rapport over de locatie aanleveren. Maar we zijn maar gewone burgers en we hebben er het geld niet voor."Zelf gaat Liefting niet in hoger beroep. "We deden het met twee groepjes van twee. Ik met iemand en een ouder, juridisch stel. Zij gaan in hoger beroep." Liefting zelf wordt het te duur, daarnaast is diegene met wie hij de aanklacht indiende inmiddels verhuisd.