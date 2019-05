Voorarrest vanwege gewelddadige roofoverval op bejaard echtpaar verlengd

Het echtpaar, 88 en 90 jaar oud, werd ‘s nachts met veel geweld in hun eigen woning overvallen. De vrouw werd bedreigd met een mes, haar echtgenoot werd ernstig mishandeld. De bejaarde man liep oogletsel op, een zware bloeduitstorting aan zijn hoofd en kneuzingen over zijn hele lichaam. De overvallers waren bijna een uur in de woning en richtten een ravage aan.Ze gingen er vandoor met een kluis en de auto van het echtpaar. Ze reden dwars door de garagedeur heen waardoor de kluis uit de achterbak van de auto viel. De auto werd later teruggevonden aan de Veenhof, bij het voetbalterrein. Via Opsporing Verzocht werd een signalement van de overvallers verspreid. De Emmenaar wordt ook verdacht van brandstichting.Eind juli vorig jaar zou hij brand hebben gesticht bij de gevel van een supermarkt aan de Middenhaag in de wijk Emmermeer. Een paar weken geleden werd bij dezelfde winkel opnieuw brand gesticht. De advocaat van de man vroeg de rechtbank om de man vrij te laten, maar daar ging de rechtbank niet in mee.De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 25 juli. De rechtbank heeft er de hele dag voor ingeruimd. Behalve de overval in Oosterwolde en de brandstichting in Emmen, worden de verdachten in verband gebracht met een reeks woninginbraken. De Assenaar heeft nog een paar zaken openstaan. De zaak zal vanwege het grote aantal misdaden, worden gedaan door twee officieren van justitie.