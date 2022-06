Aa en Hunze: na zomer meer bekend over bouw van nieuwe woningen

Met die behoefte lijkt het wel goed te zitten. Afvaardigingen van de dorpen Eext, Eexterveen, Gieterveen en Gasselternijveen kwamen vanavond naar de commissievergadering op het gemeentehuis met dezelfde vurige wens: gemeente, start alsjeblieft met bouwen. Vooral voor starters en ouderen is de nood hoog. Zij dreigen ongewild te moeten vertrekken uit hun geboortedorp, is de boodschap uit de dorpen.

Eexterveen en Gieterveen sloten zich vanavond bij de twee briefschrijvende dorpen aan. Dorpsbelangenvoorzitter Jan Roelof Vos uit Eexterveen vraagt zich af waarom er al langer dan een jaar niets meer is vernomen over de bouw van acht al toegezegde woningen. Zijn collega Tonny Mulder uit Gieterveen begrijpt op zijn beurt niet waarom de gemeente een in zijn ogen prima plan voor woningbouw afgewezen heeft.

De kersverse wethouder Ivo Bergsma van Gemeentebelangen erkent dat de gemeente meer van zich had moeten laten horen en biedt daarvoor excuses aan. "We moeten veel beter communiceren, zodat initiatiefnemers van bouwprojecten weten waar ze aan toe zijn."

Wel benadrukt de gemeente dat er op meerdere plekken in de gemeente al gebouwd wordt. In Gieten komen de komende tijd op meerdere plekken woningen en ook in Anloo en Gieterveen staan huizen gepland. Dat is alleen lang niet genoeg om aan de vierhonderd gedroomde woningen te komen.