Sankoh stopt met voetballen

Hij speelde bij De Kennemers in Beverwijk, toen hij werd gescout door Stormvogels Telstar. Na 17 wedstrijden in de Eerste Divisie nam FC Groningen hem over. Voor die club maakte hij in het seizoen 2006-2007 zijn eerste doelpunt als betaald voetballer, waarmee hij een bijdrage leverde aan de 2-1 overwinning op Feyenoord in de play-offs van de Eredivisie.Na FC Groningen speelde Gibril Sankoh drie seizoenen voor FC Augsburg in de Tweede Bundesliga en na promotie in de Bundesliga. In 2014 beproefde hij zijn voetbalgeluk in China bij Henan Jianye FC in de Jia League, het tweede niveau in het Chinese voetbal. Een jaar later werd het nog weer de Nederlandse Eredivisie, waarin hij 17 wedstrijden voor Roda JC speelde. Meizhou Keija FC in China (Jia League) was zijn laatste club voordat hij overstapte naar ACV, waarmee hij dit seizoen hoopt te promoveren via de nacompetitie naar de 3e divisie.