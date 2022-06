Oud-fractievoorzitter Wakker Emmen wordt wethouder in Overijssel

Van der Ham begon haar politieke carrière in Drenthe als raadslid van Gemeentebelangen in gemeente Borger-Odoorn. In 2015 legde ze deze functie neer vanwege een 'beginnende relatie' met de gemeentesecretaris van Borger-Odoorn. Later was Van der Ham actief als Statenlid voor Sterk Lokaal en werd ze aangesteld als fractievoorzitter van Wakker Emmen.