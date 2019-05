Gemeenten spelen in op wensen van ouders met doodgeboren kinderen

Sinds februari is het mogelijk om doodgeboren kindjes alsnog in te schrijven bij de gemeente. Voorheen was dit niet mogelijk, doodgeborenen bestonden formeel niet. RTV Drenthe onderzocht hoeveel ouders tot nu toe gebruik maakten van deze mogelijkheid en daaruit blijkt dat er in Drenthe ruim 270 overleden kinderen alsnog zijn ingeschreven in de gemeentelijke administratie.Gemeenten geven aan dat ze merken dat betrokken ouders heel verschillend omgaan met de situatie. Sommige ouders maken een afspraak om hun levenloos geboren kind te laten registreren. Maar in de meeste gevallen komen de ouders onaangekondigd aan de balie, zo meldt bijvoorbeeld de gemeente Westerveld.De meeste gemeenten bieden de ouders de mogelijkheid om in een spreekkamer hun verhaal te doen. "Met of zonder afspraak wordt het gesprek in verband met de privacy en gevoeligheid van het onderwerp in een spreekkamer behandeld", zo laat de gemeente Meppel weten.De gemeente Coevorden zegt zich aan te passen aan de wensen van de ouders die hun kindje laten inschrijven. "Vaak stellen ze het op prijs om de inschrijving in een apart kamertje te doen, waarbij dan ook gelegenheid is om hun verhaal te vertellen en een kopje koffie of thee te drinken. Maar er zijn ook mensen die het juist geen probleem vinden om de registratie aan de balie af te handelen, onder het mom van; iedereen mag het weten. We tasten dus de wens af en spelen daar op in."Bij verschillende Drentse gemeenten zijn specifieke medewerkers die aanmelding van doodgeboren kinderen afhandelen. Dat geldt onder meer voor de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Emmen.De gemeente Borger-Odoorn laat weten voor deze situatie een formulier te hebben ontworpen waarmee ouders gemakkelijk een verzoek kunnen indienen. "Zodra dit verzoek is ontvangen gaan de collega’s bekijken wat de situatie is en welke informatie voor handen is. Dit is in elke situatie maatwerk", aldus een woordvoerder van Borger-Odoorn.