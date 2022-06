Wat vind jij: Een zelfbewoningsplicht in Drenthe is een goede zaak

Iemand die in Drenthe een huis koopt moet er zelf in gaan wonen. Dat vindt Provinciale Staten van Drenthe. Gisteren werd een motie van die strekking aangenomen.

Ze willen dat de provincie er bij de twaalf Drentse gemeenten op aandringt zo'n verplichting in te voeren, meldt Dagblad van het Noorden. Verhuurders en speculanten zouden nu te makkelijk met een hoog bod huizen voor de neus van starters wegkapen. Dat leidt tot stijgende huizenprijzen.

In een aantal gemeenten in Drenthe, zoals in Assen, geldt die zelfbewoningsplicht al.