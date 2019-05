Kleindochter kampcommandant Gemmeker: Opa loog zonder schuldgevoel

De kleindochter van Albert Gemmeker is de eerste uit haar familie die wil praten over de rol van haar grootvader in de oorlog. Gemmeker was de Duitse commandant van Kamp Westerbork.

De NOS zendt vanavond om 21.00 uur op NPO2 een documentaire uit over Gemmeker. Daarin komt kleindochter Anke Winter uitgebreid aan het woord.Gemmeker woonde net buiten de hekken van kamp Westerbork, in een grote groene villa. Vanuit zijn woning keek hij uit op het kamp en het spoor, waar onder zijn leiding tijdens de oorlog 80.000 Joden, Sinti en Roma werden afgevoerd naar de concentratie- en vernietigingskampen.Gemmeker wist zowel in Nederland als in Duitsland aan vervolging voor genocide te ontkomen door vol te houden dat hij niet wist wat er gebeurde met gedeporteerde Joden, Sinti en Roma. Hij zat daarom slechts zes jaar vast. Kleindochter Winter vertelt aan de NOS dat ze ervan overtuigd is dat haar opa na de oorlog heeft gelogen om een zware straf te voorkomen. "Hij wist precies wat hij moest antwoorden. Hij wist dat ze de bewijzen niet hadden. Hij kon glashelder en volgens mij zonder schuldgevoel liegen."Albert Gemmeker leefde na zijn gevangenschap nog 31 jaar in vrijheid in Düsseldorf, waar hij werkte in een sigarenzaak. Winter herinnert zich hem als een koele, afstandelijke man. In die tijd wist ze nog niets van zijn verleden.Deze week verscheen een nieuwe biografie over Gemmeker , geschreven door Ad van Liempt. Van Liempt kreeg voor zijn onderzoek toegang tot geheime Nederlandse en Duitse archieven. Ook sprak hij met betrokkenen en twee dochters van Gemmeker.