Het eerste pension voor zieke en oude dieren opent deuren in Coevorden

Een dierenpension waar je je zieke oude huisdier naartoe kunt brengen wanneer je moet werken of een weekje op vakantie wilt. Dierenpension Boerderij De Bries is de eerste in zijn soort met dit concept en opent morgen de deuren in Coevorden.

"Er bestaan opvanglocaties voor oude en zieke dieren. Daar worden de dieren dan naartoe gebracht om dood te gaan, maar dit is heel wat anders", vertelt de trotse eigenaresse Monique de Boer. "Dit is een kleinschalige locatie met medische verzorging en de zaak is aan huis, zodat ik altijd in de buurt ben. "

Van dierenassistente naar eigen zaak

De Boer is een ervaren dierenartsassistente en heeft jaren bij een dierenartspraktijk gewerkt. Daarna opende zij haar eigen dierenspeciaalzaak aan huis, waar zij ook hulp bood als dierenartsassistente. Daarmee bouwde zij in de omgeving van Coevorden een heel klantenbestand op met dieren die zij aan huis verzorgde of medicatie toediende wanneer de 'baasjes' moesten werken of een weekje weg wilden.

Daar merkte zij op dat er geen dierenpension bestaat voor deze doelgroep. "Niet alleen mensen worden tegenwoordig ouder, maar huisdieren ook", legt ze uit.

Volgens De Boer kunnen normale dierenpensions erg stressvol zijn voor de senioren. "Het gezegde over 'jonge honden' is er niet voor niets", lacht De Boer. "Want als je als tienjarige buldog met twintig jonge labradors een speelweide op moet, dan raakt hij daar uitgeput van. Dat komt dan bovenop dat oudere honden extra stress ervaren omdat ze van huis zijn en medicatie nodig hebben."

Andere aanpak

Daarom pakt ze het anders aan in haar dierenpension. De locatie is met opzet klein gehouden. Er zijn vijftien kennels voor honden. Deze zijn luxe uitgerust met hondenbankjes, mandjes en fleecedekentjes. De Boer geeft aan: "Ik wil het klein en overzichtelijk houden, zodat ik genoeg tijd heb voor de dieren. Zo kan ik de dieren de verzorging en aandacht kan geven die zij nodig hebben."

Ook zijn er twee speelweides voor de honden ingericht en een speciale korte looproute om het pand heen. De dagen beginnen om half zeven met een wandeling in de ochtend en eindigen met een rondje laat in de avond. "Maar alleen voor de dieren die dat aankunnen", zegt ze er snel bij.

Volgens de eigenaresse is dit anders dan bij normale pensions, daar is geen tijd om per dier uit te zoeken of er wel of niet gewandeld kan worden. Ook wordt er op kantoortijden gewerkt. "Maar zo lang kunnen de oudere dieren niet wachten met hun behoeftes", legt zij uit. "Daarnaast vind ik het heerlijk om de dag zo te beginnen."

Later in de zomer komt er ook een kattenzolder bij, met speciale kattenkamers voor oude en zieke katten. Daar wordt nu nog druk aan getimmerd.

Avontuur

In 2021 besloot zij het avontuur aan te gaan met de aankoop van Boerderij de Bries. "Het is heel lang spannend geweest, omdat er op deze locatie geen enkele vergunning was voor een dierenpension", vertelt De Boer. "In het ergste geval hadden we dan geen zaak gehad, maar wel een heel mooi huis om te wonen. Gelukkig is het goed gegaan en kunnen we morgen starten."

Fleecedekens gevraagd

De Boer geeft aan dat de trouwe viervoeters dol zijn op fleecedekentjes. En ook al heeft ze hele kasten vol, 'ze worden vaak gewassen en de honden kauwen er graag op, dus we kunnen er nooit genoeg van in huis hebben'.