VVD Drenthe in de bres voor de Heide Expres

Eigenaar Jan Kootstra reed de afgelopen jaren met zijn legertruck over het Holtingerveld. Met die Heide Expres werden bezoekers rondgereden door het natuurgebied en daarbij kregen zij allerlei verhalen over de omgeving te horen.Van de gemeente Westerveld moet Kootstra de vrachtwagen nu ombouwen tot landbouwvoertuig , anders mogen er geen personen mee over de heide worden vervoerd. De snelheid van de legertruck moet worden begrensd en er is extra beveiliging nodig.Volgens Kootstra brengen deze maatregelen nieuwe problemen met zich mee. Zo zegt hij voor de aangepaste Heide Expres geen verzekering te kunnen krijgen. Daarom ziet Kootstra geen andere mogelijkheid dan er mee te stoppen.Volgens de VVD in Drenthe heeft juist de provincie er zich jaren geleden voor ingezet om het rijden van de Heide Expres mogelijk te maken. Zo is het rijden over provinciale wegen toegestaan. "Het verbieden van de Heide Expres lijkt ons niet in het belang van de Drentse recreatiesector", stelt fractievoorzitter Willemien Meeuwissen. Zij vraagt Gedeputeerde Staten om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Westerveld.