Trompettist Gieten speelt zijn 35e taptoe-signaal

"35 jaar, dat is best een beetje bijzonder, maar onderhand is het natuurlijk ook routine geworden", zegt Ligtenbarg zelf. Ook vanavond mag hij weer het trompetsignaal geven voor de twee minuten stilte.Carsten Jan Ligtenbarg vertelt hoe het voor hem begon:"1985 was het jaar van veertig jaar bevrijding. Bij de herdenking zouden ook Franse oud-strijders aanwezig zijn en veel publiek, dus de organisatie in Gieten wilde dat jaar graag een trompettist erbij. Ik zat bij de harmonie van Gieten en was net een half jaar daarvoor overgestapt van bugel naar trompet. Ik werd gevraagd, want ik was de enige trompettist."Volgens Ligtenbarg was die eerste keer spannend, maar ging het wel goed. Voor die tijd kende hij het taptoe-signaal niet. "Het jaar erop werd ik weer gevraagd en later ook steeds weer. En als ze me weer vragen, doe ik het ook volgend jaar weer", zo besluit de trompettist.