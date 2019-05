Voorzitter Hans Haerkens stopt bij Bevrijdingsfestival na kroonjaar

"Volgend jaar is het een kroonjaar. Dan vieren we nationaal 75 jaar bevrijding. Dat is voor mij een heel mooi moment om te stoppen", zei voorzitter Hans Haerkens vanmiddag op Radio Drenthe in het achtergrondprogramma Cassata. "Zie het maar als stoppen op het hoogtepunt."Haerkens werd in januari 2012 voorzitter van het Bevrijdingsfestival Drenthe. Hij was voor die functie gevraagd door toenmalig Drents commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar en toenmalig burgemeester Sicko Heldoorn van Assen. "Er speelden toen allerlei problemen rond de organisatie van het Bevrijdingsfestival en men vond mij kennelijk wel de geschikte persoon op die plek", aldus Haerkens.Hans Haerkens uit Gieten was ook geen onbekende in de bestuurderswereld. Hij was bijna zeventien jaar directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW-Noord geweest. Hij maakte zich in die hoedanigheid sterk voor de Zuiderzeelijn. Vanaf 2008 zat hij voor VNO-NCW enkele jaren in Den Haag, en was ook secretaris van de Nationale Raad voor Toerisme. "Ik had natuurlijk daardoor een uitgebreid netwerk, zowel in de regio als landelijk, en dat is in zo'n functie ook handig, om bijvoorbeeld ook financiën los te krijgen."Destijds, toen Haerkens werd benaderd, dreigde Drenthe door het Nationaal Comité 4 en 5 mei van de kaart gepoetst te worden met het Bevrijdingsfestival, omdat er constant problemen waren rond de organisatie. Met het aanstellen van Haerkens bleef het festival voor Drenthe behouden."Ik stapte op een rijdende trein, had geen idee waar we naartoe gingen, heb ook zeker wat tegenslagen meegemaakt. Zoals een club die het festival organiseerde maar die failliet ging, een kletsnat modderig festivalterrein bij de Baggelhuizerplas, toestanden over achtergelaten afval, maar er staat nu een prachtorganisatie. Want bij zo'n festival zijn toch 200 mensen nauw betrokken, vrijwilligers en ook professionele beveiliging."Volgens Haerkens heeft hij beslist geen muzikale kennis, "maar dat hoef je als voorzitter van het Bevrijdingsfestival ook niet te hebben. Dat is allemaal goed geregeld. Je moet zorgen dat het festival door samenwerking tussen verschillende partijen goed op de rit komt te staan, dat je een goede organisatie hebt staan, dat het veilig en verantwoord gebeurt, en dat er budget is."Het Bevrijdingsfestival Drenthe moet het doen met een budget van 190.000 euro. Het wordt mede gefinancierd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de provincie Drenthe en de gemeente Assen.Morgen beleeft Haerkens zijn achtste editie, met op het hoofdpodium artiesten als Maan, Blaudzun, Kenny B., Blackbriar en volgens traditie Mooi Wark als slotact. En wanneer Haerkens dan tevreden naar huis gaat? "Als aan het slot van de avond het dak bij Mooi Wark er weer afgaat. En natuurlijk hoop ik ook stiekem de 40.000 bezoekers van vorig jaar te evenaren. Maar dat een recordjaar, met prachtig zonnig weer. De weerberichten zijn nu slecht, morgen wordt het stukken kouder, maar het programma is de moeite waard. Dus komen allemaal, en gewoon een warme jas aan", besluit hij.RTV Drenthe staat morgenmiddag op Radio Drenthe morgen van 12.00 tot 18.00 uur geheel in het teken van het Bevrijdingsfestival Drenthe, met live verslaggeving vanaf het festivalterrein bij de Baggelhuizerplas.