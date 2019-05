'Stille tochten Kamp Westerbork waren tien jaar geleden geen probleem'

Die vraag stond centraal in een gesprek met Jan Visscher van de voormalige Appèlgroep Westerbork en Dirk Mulder van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zij waren te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata.Tegenstanders protesteerden fel tegen de Nacht van de Vluchteling bij het voormalige kampterrein, die op 15 juni zou worden gehouden. Volgens hen staat Kamp Westerbork symbool voor de vernietiging van de Joodse bevolking en dat moet je niet gebruiken voor andere doeleinden.Oud-voorzitter van de Appèlgroep Westerbork Jan Visscher vindt dit onbegrijpelijk. Hij organiseerde vanaf 1992 stille tochten bij Kamp Westerbork. "Wij zijn begonnen in 1992 naar aanleiding van de oorlog in de Balkan. We zagen een link tussen het beeld van al die uitgemergelde moslimmannen en Kamp Westerbork", zegt Visscher. Wij hebben toen bewust het kamp gekozen, omdat het herinneringscentrum en juist ook het kamp voor ons allemaal het signaal moet zijn: dit willen we nooit weer. We moeten lessen leren uit het verleden. Ik begrijp daarom ook niet dat Joodse organisaties nu zo tegen zijn.""Toen na 1995 sprake was van vrede in voormalig Joegoslavië vonden we het niet meer dan normaal om aandacht te besteden aan andere plekken waar de mensenrechten werden geschonden. Zo kwamen ook China, Birma, de Molukken en de Palestijnse kwestie aan bod. En we hebben nooit kritiek gehad", aldus Visscher.Dat er nu wel kritiek klinkt, komt volgens Visscher omdat de wereld om ons heen is veranderd. "Er is veel meer rechtstreekse communicatie. Twitter is daar een voorbeeld van, je kunt alles zomaar de lucht in slingeren. Je hebt best kans dat als we nu met de Appèlgroep zouden starten, dat we dezelfde reacties zouden krijgen als bij de Nacht van de Vluchteling. Mensen voelen zich veel sneller op hun teentjes getrapt."In 2009 was de laatste stille tocht van de Appèlgroep Westerbork.