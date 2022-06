Man (34) omgekomen bij auto-ongeluk in Eelde

Bij een ongeluk tussen meerdere auto's op de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. Het gaat om een 34-jarige man uit Eelde, meldt de politie.

Het busje kwam in aanrijding met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van dat voertuig raakte gewond aan een been. Een andere auto die bij het ongeluk betrokken was, raakte beschadigd.