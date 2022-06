Gemeente Hoogeveen heeft nieuw college

Hoogeveen had tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar een zakencollege met wethouders die waren aangesteld vanwege hun kwaliteit en niet vanwege hun politieke kleur.

Na de verkiezingen bleek dat een meerderheid niet verder wil met een zakencollege. De partijen zien het liefst weer wethouders die uit eigen stal komen. Het college is gevormd na gesprekken met formateur Harmke Vlieg. Zij was acht jaar wethouder in Assen voor de ChristenUnie.