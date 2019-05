Cassata #32:De Nacht van de vluchteling, Bevrijdingsfestival en het Manifest van Saeftinghe

In Cassata gaat het vandaag over het niet doorgaan van de tocht in de Nacht van de Vluchteling na ernstige bedreigingen. Waarom kan in 2019 niet, wat de Appèlgroep Westerbork jarenlang deed met haar stille tochten?

Daarnaast aandacht voor het manifest van Saeftinghe, als steun voor de toekomst van jonge boeren. Speciale tafelgast is Hans Haerkens, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Drenthe.00:57 Dirk Mulder over het niet doorgaan van de tocht in de Nacht van de Vluchteling04:38 Hans Haerkens over het Bevrijdingsfestival Drenthe10:20 Dirk Mulder over de tocht in de Nacht van de Vluchteling17:10 Jan Visscher over de stille tochten die de Appèlgroep Westerbork jarenlang hield30:20 Hans Haerkens over het Bevrijdingsfestival Drenthe33:50 Boerin Eline Vedder over het Manifest van Saeftinghe42:55 Hans Haerkens over het Bevrijdingsfestival Drenthe51:35 Het radioforum met Hans Haerkens, Jacob Bruintjes en Erik ZiengsMargriet BenakHans Haerkens, voorzitter Bevrijdingsfestival DrentheDirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp WesterborkJan Visscher, oud-voorzitter Appèlgroep Westerbork, initiator stille tochtenEline Vedder,boerin uit RuinerwoldJacob Bruintjes, PvdA-voorzitter DrentheErik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid uit Assen