Onderste steen boven: Vuursteenfraudeur Vermaning ontmaskerd

De bekende amateurarcheoloog Tjerk Vermaning is betrokken geweest bij de 'grootste archeologische fraude ooit'. Ongeveer 1500 door hem gedane vondsten zijn nep en het brein achter deze Vermaningvervalsingen is Ad Wouters. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het boek Valsheid in gesteente. Negen onderzoekers deden de afgelopen 25 jaar uitgebreid onderzoek naar de vondsten van Vermaning.

"Vermaning heeft ook goede vondsten gedaan, maar dat zijn er heel weinig. De meest in het oog springende artefacten, dat zijn er ongeveer 1500 die we hebben onderzocht, zijn wel vervalst", zegt auteur en archeoloog Frans de Vries.

Wouters nam het vervalsingsvoortouw

Vermaning vond in 1965 op een akker in Hoogersmilde bijzondere archeologische zaken uit de tijd van de mammoetjagers, minimaal 50.000 jaar oud. In de jaren daarna haalde hij meermaals het nieuws met zijn opzienbarende vondsten. Maar al snel ontstond er discussie over de echtheid en werd Vermaning aangeklaagd voor oplichting. Hij werd in hoger beroep vrijgesproken. Maar antwoord op de vraag of zijn vondsten echt of vals waren, kwam nooit.

Maar nu is dat antwoord er wel. En dat niet alleen, de auteurs geven ook de namen van de vervalsers: Vermaning en Wouters. De auteurs komen tot deze conclusie na jarenlang onderzoek waarbij moderne fotografietechnieken en chemisch en microscopisch onderzoek van vuurstenen een belangrijke rol speelde. Daar komt bij dat de archeologische kennis sinds eind jaren '70 van de vorige eeuw sterk is toegenomen. De onderzoekers komen op die manier tot de conclusie dat het om vervalsingen gaat.