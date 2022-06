'Vermaning betrokken bij grootste archeologische fraude ooit'

De bekende amateurarcheoloog Tjerk Vermaning is betrokken geweest bij de 'grootste archeologische fraude ooit'. Ongeveer 1500 door hem gedane vondsten zijn fake en de mastermind achter deze Vermaningvervalsingen is Ad Wouters. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het boek Valsheid in gesteente. Negen onderzoekers deden de afgelopen 25 jaar uitgebreid onderzoek naar de vondsten van Vermaning.

Vermaning vond in 1965 op een akker in Hoogersmilde bijzondere archeologische zaken uit de tijd van de mammoetjagers, minimaal 50.000 jaar oud. In de jaren daarna haalde hij meermaals het nieuws met zijn opzienbarende vondsten. Maar al snel ontstond er discussie over de echtheid en werd Vermaning aangeklaagd voor oplichting. Hij werd in hoger beroep vrijgesproken. Maar antwoord op de vraag of zijn vondsten echt of vals waren, kwam nooit.