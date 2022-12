Na halve eeuw documentaire over legendarische serie 'Bartje'

'Slow tv'

De documentaire is een mix van oude Bartje-beelden, de interviews en de reünie. "In voorbereiding op de draaidagen heb ik natuurlijk de hele serie weer teruggekeken", zegt Meijers, die met zijn 29 jaarde populariteit van de serie in de jaren zeventig niet bewust heeft meegemaakt.

Wat maakte die serie zo goed? "Je ziet gewoon hoe je grootouders en overgrootouders hebben geleefd. De omgang met de kinderen wordt duidelijk, of beter gezegd: het verschil in omgang met de kinderen. Sommige dingen gingen toen gewoon anders. Dat komt ook in de documentaire naar voren."

Maar ook beseft Meijers dat we de serie in de tijdgeest van toen moeten zien. Qua verhaal, maar ook zeker qua manier van tv maken. "Het is wel écht slow television. Af en toe dacht ik: 'Waar zit ik naar te kijken?'. Maar als je Jan vervolgens het moraal van het verhaal laat uitleggen, dan is dat spot on. En dan blijft dat ook hangen."

Bruune bonen

In de loop der jaren is er veel gezegd, geschreven en gemaakt over Bartje. "Wat dat betreft is de documentaire anders omdat we met de ogen van nu naar de beelden van toen kijken", zegt Meijers daarover. "Zeker de reünie en het weerzien van de acteurs is nog niet in beeld gebracht. Eind jaren negentig is er wel eens een special gemaakt met de acteurs, maar het terugblikken in deze vorm is nog nooit gedaan."