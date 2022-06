Videotheek is voor even terug in Assen

Zwarte doosjes die je kan lenen tegen betaling: de videotheek. Voor heel even is er een terug aan het Mercuriusplein in Assen. Van 1 tot en met 5 juni maken bezoekers hier een trip down memory lane tijdens de theatrale ervaring Remoria d'Amore.

Bezoekers worden een half uur lang ondergedompeld in een ervaring over herinneringen en het idealiseren van hun verleden. "Je denkt een videotheek in te gaan, maar eigenlijk ga je een soort trip tegemoet die je niet verwacht", vertelt bedenker Karel Hermans.

'Die verwarring vind ik lekker'

Die verwarring is volgens Hermans ook te zien op straat. ''Voorbijgangers kijken verbaasd naar het pand en denken dat we hier echt video's verhuren. Ze denken dan dat het niet normaal is om in deze tijd een videotheek te beginnen. Die verwarring vind ik zelf heel lekker.''

De theatermaker bedacht de voorstelling samen met de spelers van het theatertussenjaar van de vooropleiding van Garage TDI, het huis voor jeugd- en jongerentheater in Assen. "We laten je onderdompelen in een gevoel van weemoed, nostalgie en melancholie. Als je weer naar buiten stapt, dan kom je weer in de realiteit."

Assen als inspiratie

Assen bood Hermans inspiratie voor zijn ode aan de herinnering. "In Assen is heel veel leegstand. Een lege winkel doet je denken aan iets dat ooit geweest is. Dat geeft je een bepaald gevoel. En roept het een herinnering op. Dat gaf mij inspiratie."