Openbaar Ministerie seponeert zaak tegen Johan Derksen

Johan Derksen uit Grolloo wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken tijdens het SBS6-programma Vandaag Inside. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekendgemaakt. Het onderzoek tegen hem was gericht op 'waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is'.

Derksen onthulde in het tv-programma een 'jeugdzonde', waarbij hij in zijn tijd als voetballer een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Dat gebeurde na een met drank overgoten stapavond. Daarop ontstond veel commotie, ondanks dat Derksen later zijn uitspraken nuanceerde.

OM sprak met Derksen en getuige

Het OM heeft besloten de zaak te seponeren omdat niet kan worden vastgesteld of het feit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Naast Derksen is in het onderzoek met een getuige gesproken. De identiteit van de vrouw in kwestie kon niet worden vastgesteld, met haar is dan ook niet gesproken.