Windpark Veenkoloniën houdt open dag: 'Wordt een leuk spektakel'

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën houdt op zaterdag 11 juni een open dag. Het houden van een open dag is al langer een wens van de directie van het windpark, maar kan nu pas plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

"Het wordt een leuk spektakel", licht woordvoerder Elzo Springer toe. De lijn windmolens bij 1e Exloërmond, waar de eerste windmolen is geplaatst drie jaar geleden, wordt gebruikt voor de open dag. "We organiseren dit omdat we hiermee onder meer vragen van de directe omgeving kunnen beantwoorden."

Op de open dag kunnen bezoekers een kijkje nemen op de benedenverdieping van een windmolen. "Ook is bouwer Nordex aanwezig om vragen te beantwoorden, net als Pondera Consult, zij doen ecologisch onderzoek in het gebied."

Daarnaast kunnen bezoekers via een Virtual Reality-bril in twee minuten een klim maken naar de top van een windmolen. "Een monteur is met een 360 graden naar boven geklommen. Ik ben benieuwd of mensen hoogtevrees hebben als ze bovenop staan", lacht Springer.