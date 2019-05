Onverwachts uitstel in titelstrijd vijfde klasse F

In een slechte partij raakte Wim Wubs na rust namens Mussel de lat. In de rebound stonden twee teamgenoten van de Groningers elkaar in de weg om in leeg doel binnen te koppen.Vijf minuten voor tijd kreeg VVAK een corner. Peter van de Vegt torende boven de defensie van de thuisploeg uit en kopte de bal in de kruising. In de blessuretijd dompelde Simon Boels de koploper in de vijfde klasse F in rouw (0-2).Na het laatste fluitsignaal maakte coach van VVAK Freddy de Boer een dansje. Mussel droop af. "Helemaal niets in Mussel", was vanuit een Drentse keel te horen. Heel snel keerde de rust terug op sportpark De Slenk.Zo moet Jan Veenhof, de oefenmeester van Mussel, nog even geduld hebben. Met nog drie duels te gaan is de voorsprong op achtervolgers VCG en beul VVAK negen punten. De oud-speler van FC Groningen is nog nooit kampioen worden. "We staan er natuurlijk nog steeds goed voor", vertelde Veenhof na de tijd. "Ik merkte het al van te voren in de kleedkamer. Het was dood stil. De jongens waren erg zenuwachtig."RTV Drenthe volgt dit seizoen de vijfde klasse F op de voet. Wekelijks is een achtergrondreportage uit de mooiste vijfde klasse F van het Noorden te zien in het amateurvoetbalprogramma Onze Club. Zondagavond staat SETA uit Musselkanaal tijdens de uitsmijter van de uitzending centraal.