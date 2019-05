ACV wint van sterker Genemuiden

ACV blijft ondanks deze overwinning vijfde staan in de hoofdklasse B. Met 52 punten uit 27 wedstrijden staat ACV acht punten los van de nummer zes Urk, dus hoeft de ploeg niet naar beneden te kijken.De eerste grote kans was voor ACV. Al na vijf minuten loste Jonah van der Werf een goed schot richting het Genemuiden-doel, maar doelman Eser Elmali had een goede redding in huis. Een kwartier later kwam ACV op 0-1 uit een corner. Ezra Schrijvers wist de bal panklaar op het hoofd van Marco van der Heide te leggen, die de bezoekers op 0-1 zette.In de rest van de eerste helft waren er weinig kansen voor beide ploegen. ''In de tweede helft begonnen zij al met het spelen van 'alles of niets-voetbal','' vertelt ACV-trainer Fred de Boer. ''Daar hadden wij moeite mee, maar onze verdediging stond goed.''Het laatste half uur van de wedstrijd stond ACV met de rug tegen de muur. Genemuiden viel agressief aan en creëerde veel kansen. Met name Omar Kavak en Anne van der Kolk waren voor de thuisploeg gevaarlijk. Toch was de ploeg uit Assen in staat om de kansenregen te overleven en de drie punten mee te nemen.Het was een stevige wedstrijd tussen de twee Hoofdklassers, maar de kaarten kwamen pas in de slotfase, waarin een opstootje zorgde voor de nodige spanning. Kay Velda van Genemuiden en Erik Eleveld van ACV kregen beide rood, wegens vermeend slaan. Ook Guus de Vries van ACV en Nick Buitink, Jan Hooiveld en Bart Jan Brouwer van Genemuiden werden op de bon geslingerd door de scheidsrechter.