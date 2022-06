Cel geëist voor poging tot afpersing van kerkgemeenschap Noorse Broeders

"Hij heeft de slachtoffers als een ware toetsenbordterrorist onder druk gezet." Dat zei de officier van justitie in de rechtbank in Assen over Marcel V. De man (54), die in totaal tien jaar van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht, heeft volgens justitie geprobeerd de geloofsgemeenschap de Noorse Broeders, (ex-)kerkleden en bedrijven die zijn gelieerd aan de kerk, af te persen.

De bedrijven, onder meer gevestigd in Nieuw-Buinen en Stadskanaal, en de kerkbestuurders kregen tussen 2016 en september vorig jaar een groot aantal dreigmails waarin 850.000 euro werd geëist. De mails leken afkomstig van vier verschillende mannen, maar volgens de officier van justitie was de in Spanje wonende ex-crimineel de daadwerkelijke afzender.

In de berichten stonden doodsbedreigingen gericht aan de slachtoffers en hun gezinnen. Ook werd gedreigd leden van motorbende Hardliners langs te sturen. Verder werd aangekondigd dat bij conferenties van de Noorse Broeders, officieel de Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN), 'verrassingen' zouden plaatsvinden. Ook de overkoepelende kerkgemeenschap in Noorwegen, de Brunstad Christian Chruch (BCC) ontving ernstige dreigementen.

Verschillende mailadressen

Marcel V. stelt dat alleen de berichten vanaf het mailadres met zijn naam afkomstig waren van hem. Berichten van andere mailadressen en met andere namen eronder, die deels in het Engels waren geschreven, waren niet door hem gestuurd, zei hij vandaag in de rechtszaal. De politie onderzocht de schrijfstijl en het woordgebruik en kwam tot de conclusie dat het er sterk op lijkt dat alle mails zijn geschreven door V. zelf.

V. erkende wel dat hij negatieve teksten over de Noorse Broeders, (ex-)leden en gelieerde bedrijven heeft geplaatst op zijn website. Hij noemde kerkleden en -bestuurders criminelen en sprak onder meer van 'Noorse boeven' en linkte ze aan frauduleuze praktijken. Dat is smaad volgens de officier van justitie.

Hij eiste 24 maanden gevangenisstraf (zes voorwaardelijk) en een contactverbod met de slachtoffers en een verbod om nog vaker over hen, de CGN, de BCC of de daaraan gelieerde bedrijven en organisaties te publiceren. "De manier waarop de verdachte het geld wilde krijgen, gaat alle perken te buiten", aldus de officier van justitie.

Ondergedoken

Ook vindt de aanklager dat V. duizenden euro's schadevergoeding moet betalen aan de kerkgemeenschap, de (ex-)leden en hun bedrijven. Vanwege de dreigementen zijn door meerdere mensen beveiligingssystemen aangeschaft. De angst en de impact waren groot. De ex-vrouw en de kinderen van één van de ex-leden hebben zes maanden ondergedoken gezeten.

Dit ex-lid is Jonathan van der L. uit Zeist. Hij is zelf eerder dit jaar veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het verduisteren van acht miljoen euro van de Noorse Broeders. Dat heeft hij bekend. Tot 2016 was hij lid van de geloofsgemeenschap, die door buitenstaanders ook wel wordt gezien als een sekte.

Witwassen

Van der L. speelt volgens V. ook in deze zaak een cruciale rol. In 2016 leende V. 625.000 euro uit aan Jonathan van der L. Waar de twee elkaar van kenden, bleef tijdens de rechtszaak onduidelijk. V. erkende in de rechtbank dat het om crimineel geld ging, dat Van der L. had beloofd te zullen witwassen voor hem. Na drie maanden zou hij het met rente terugkrijgen: in totaal 850.000 euro. Maar hij zag er nooit een cent van terug.

V. beweerde in de rechtszaal dat hij er pas later achter kwam dat Van der L. lid was geweest van de Noorse Broeders. Dat hij andere leden van de kerk en bedrijven die geld in de CGN investeren dreigmails stuurde, deed naar eigen zeggen doordat zij zichzelf met de geldkwestie zijn gaan bemoeien.

'Grootste crimineel van Benidorm'

Het negatief publiceren over de CGN op zijn website deed hij naar eigen zeggen, omdat zij hem eerder op internet hadden zwartgemaakt. "Ze noemden mij de grootste crimineel van Benidorm." Daar was hij boos over. V. heeft daadwerkelijk een crimineel verleden in Nederland. Hij is eerder veroordeeld voor onder meer afpersing, brandstichting en oplichting. In totaal heeft hij zo'n tien jaar in de gevangenis gezeten. Ruim tien jaar geleden is hij naar Spanje geëmigreerd.