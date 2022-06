Protest bij congres Vitale Vakantieparken: 'Wie bepaalt wat vitaal is?'

Actievoerders hebben vanochtend bij de Bonte Wever in Assen aandacht gevraagd voor de rechten van recreanten op vakantieparken. Ze kozen daarvoor het congres Vitale Vakantieparken uit. "We hebben ideeën gepresenteerd met een andere kijk op vitaliteit."

Een van de demonstranten was Tanja Tamina. Zelf heeft ze een huisje op camping Meerzicht in Matsloot. Deze camping is overgenomen door Europarcs, die de huidige recreanten tot eind dit jaar geeft om te vertrekken. De recreanten laten het daar niet bij zitten, en komen in verzet. Het congres in Assen werd gezien als een goede gelegenheid om hun onvrede te uiten.

'Wat is vitaal?'

Het programma Vitale Vakantieparken is in de gehele provincie Drenthe opgezet om parken met weinig toekomstperspectief om te vormen in rendabele parken of om een andere functie voor de campings te vinden. Camping Meerzicht wordt gezien als een park dat aan een transformatie toe is en nieuwe eigenaar Europarcs is van plan daar werk van te maken.

De recreanten die dit te horen kregen, staan in sommige gevallen al tientallen jaren op Meerzicht. "Wie bepaalt wat een vitaal vakantiepark is?", vraagt Tamina zich hardop af. "Waarom zou je een groen en duurzaam park als camping Meerzicht afbreken, om vervolgens een nieuw park uit de grond te stampen?"

'Het kan anders'

Volgens Tamina ligt verstening op de loer met de komst van grotere vakantieparken, al zegt Europarcs de biodiversiteit in het gebied rondom het park juist te willen versterken. Bij de ingang van de Bonte Wever stonden actievoerders met papieren bomen en ideeën voor het vitaal maken van vakantieparken. "We willen laten zien dat het ook anders kan."

Tamina, lid van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer, vreest verder dat de snelle opmars van grote vakantieparken en het verdwijnen van kleinschalige campings ertoe zal leiden dat alleen mensen met een volle portemonnee nog kunnen kamperen.

Landelijk onderzoek

Woonminister Hugo de Jonge heeft toegezegd onderzoek te doen naar het opkopen van vakantieparken door investeerders. Zij worden ook wel 'roofinvesteerders' genoemd. De Jonge wil onder meer kijken naar de gevolgen voor eigenaren en huurders op de campings.

Het onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA). Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman komt in verzet tegen deze trend. Ze trekt daarbij samen op met de recreanten. Op 11 juni zal er een landelijke demonstratie in Den Haag zijn om aandacht te vragen voor de rechten van de recreanten.