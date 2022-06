Toekomst van boeren: robots nemen strijd tegen onkruid over

Op de innovatiedag in Valthermond wil de Wageningen Universiteit (WUR) laten zien hoe de toekomst van boeren eruit kan zien. Vooral veel mechanische onkruidverwijderaars die computergestuurd en autonoom werken staan op de proefboerderij in Valthermond. Ook zijn er veel eiwitrijke proefvelden te zien.

De open dag trekt veel boeren en leerlingen van mbo's uit de omgeving. Die willen zien wat hun mogelijk te wachten staat, want niet alles wat wordt getoond zal uiteindelijk zijn weg naar het veld vinden, verklaart programmamanager Tanja Beuling. "Dat kan hier op zo'n proefboerderij van de WUR. Daar kan je alles laten zien en dingen uitproberen. Dat is in de boerenpraktijk natuurlijk lastiger, daar wil je als je een machine aanschaft natuurlijk zeker weten dat het gaat werken."

'Interessante' grond

Wageningen University & Research, zoals de vroegere Landbouwhogeschool nu heet, heeft in Nederland meerdere proefboerderijen. Die in Valthermond is volgens onderzoeker Johan Booij specifiek gericht op de grond die hier veel voorkomt. "We hebben hier echt een stukje dalgrond. Grote verschillen in grondsoorten. Lage plekken met nog veen in de grond en koppen die wat meer zanderig zijn. Dat maakt het interessant om daar met techniek op in te spelen." Volgens de onderzoeker is de grond in de veenkoloniën daarmee goed geschikt voor robotisering.

Die robottrekkers op de innovatiedag tonen vooral hoe precies zij kunnen werken. Zo kunnen de robots planten en onkruid uit elkaar halen en het onkruid automatisch verwijderen. Hierdoor heeft een landbouwer minder bestrijdingsmiddelen nodig. De middelen die nog wel nodig zijn kunnen heel precies per onkruidplantje worden toegediend, zo toont weer een andere robot. De robots zijn 'slim' doordat duizenden plaatjes van onkruid en gewassen in de computer zijn ingevoerd. Daarnaast leren de robots van uitgevoerde taken, waardoor ze die steeds efficiënter uit kunnen voeren.

Toekomstmuziek

"Het toepassen en gebruik van middelen moet gewoon terug", herhaalt gedeputeerde Henk Jumelet de opgave aan de landbouwsector. De gedeputeerde is samen met zijn Groningse evenknie te gast bij de innovatiedag en hoopt dat de robotisering kan helpen. "Of dit het antwoord kan zijn weet ik niet, want het is nog in ontwikkeling. Maar ik weet zeker dat het een bijdrage kan leveren."