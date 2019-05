LTC pakt periode in 3C, tienklapper voor Vitesse'63

De voetballers van LTC hebben zaterdagmiddag de tweede periodetitel in de 3e klasse C gepakt door de inhaalwedstrijd tegen Noordwolde met 1-2 te winnen. Rick Mast en Mahdy Youssef zorgden in de eerste helft al voor een 0-2 voorsprong voor de Assenaren. In de tweede helft kon de thuisploeg door een strafschop de aansluitingstreffer maken, maar daar bleef het bij.In de tweede periode blijft LTC de naaste concurrent Groen Geel drie punten voor. In de tussenstand van ket kampioenschap maakte koploper Loppersum geen fout tegen Aduard, waardoor het verschil één punt blijft in het voordeel van de Groningers. In ieder geval is LTC na vandaag zeker van nacompetitie.In de vierde klasse E blijft Vitesse'63 op koers voor het kampioenschap. De ploeg van Ben Batterink toonde spierballen tegen SVBO door de bezoekers met 10-1 van het veld te spelen. Een score die te groot was voor het scorebord in Koekange.Jeroen van den Berg was met vier treffers topscoorder bij de thuisploeg en Johnny Schuttevaar (2x), Alfred Pekel, Lars Heuvelman (2x) en Jeroen Oldengarm waren eveneens trefzeker. Robert Veringa maakte in de 60e minuut de eretreffer voor SVBO.In de tussenstand van de 4e klasse E heeft Vitesse'63 44 punten uit 19 wedstrijden. De ploeg staat één punt los van CSVC uit Coevorden. Die ploeg zette geen stap mis door met 4-0 te winnen van SJS.FC Zuidlaren staat na vandaag op de drempel van het kampioenschap in de 4e klasse D. De blauw-zwarte formatie won met 5-0 van Westerlee en komt daardoor op 47 punten uit 19 wedstrijden. Directe concurrent Rood Zwart Baflo ging de mist in bij Corenos uit Roodeschool. De nummer twee op de ranglijst verloor met 2-1 en ziet daardoor het gat groeien naar vijf punten.Volgende week staat de topper tussen Zuidlaren en Baflo op het programma. Bij winst of een gelijkspel is de titel met nog twee wedstrijden te spelen binnen voor de Drenten.Elim heeft door een 1-1 gelijkspel tegen Hollandscheveld dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap in de 3e klasse D. Doordat SVM Marknesse met 1-3 wist te winnen bij Lutten is het verschil opgelopen naar drie punten in het nadeel van Elim. De ploeg van trainer Jan-Otto Benjamins heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Ook het doelsaldo is in het voordeel van Elim.