DZOH mag even hopen op periodetitel, tot invalbeurt Sergio van Dijk

DZOH is er niet in geslaagd de tweede periodetitel te winnen in de 2e klasse J. De club uit Emmen moest vanmiddag met minimaal twee goals verschil winnen van kampioen Pelikaan S, maar verloor met 5-4. Daardoor is die andere club uit Emmen, Drenthina, verzekerd van deelname aan de nacompetitie.

DZOH is door de nederlaag nog niet zeker van klassebehoud. De formatie van trainer Martin Drent heeft vijf punten meer dan de eerste ploeg onder de streep, FC Klazienaveen. En dat met nog drie duels te spelen.Het begin van het duel was zonder twijfel voor de gasten. DZOH speelde slap en met teveel ontzag voor de opponent uit Oostwold. De snelle 0-1, via Bellgroub, was dan ook vrij logisch. Nadat Pelikaan S grote kansen op de 0-2 liet liggen kwam DZOH, dankzij een fel en veel coachende trainer Martin Drent, beter in de wedstrijd. In de 29e minuut werd het zowaar 1-1 via Boughaleb en toen Tim Aasman er tien minuten later 2-1 van maakte gloorde er hoop voor DZOH.Die hoop werd nog groter toen Gerben Rog een kwartier na rust de 3-1 maakte, maar toen kwam de niet geheel fitte Sergio van Dijk bij Pelikaan S binnen de lijnen. De oud-spits van onder meer FC Emmen, Queensland Roar en Adelaide United schoot de droom van DZOH binnen zeven minuten aan flarden. De Assenaar scoorde, met zijn fameuze linkerbeen, twee goals: 3-3.Pelikaan S drukte door en liep via Haan en Elderman uit naar 3-5, waarna Klingenberg nog de 4-5 maakte. Maar de tijd was voor DZOH te kort om er nog een gelijkspel uit te slepen.