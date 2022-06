Eis: jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs voor geweld met bijl

Voor het slaan van een man met een hakbijl tijdens het uitgaan in Assen, waardoor het slachtoffer zwaar letsel aan zijn arm opliep, moet een 18-jarige man uit Assen veroordeeld worden tot jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs. Dat eiste de officier van justitie vanmiddag. Hij ziet het geweld als een poging tot doodslag.

De celstraf moet duren totdat er een plek is in een kliniek, eiste de aanklager. De Assenaar moet behandeld worden omdat hij volgens een psycholoog een gedragsstoornis heeft, licht verstandelijk beperkt is en te veel alcohol en softdugs gebruikt. Op dit moment zit de jonge Assenaar een half jaar vast, maar is er nog geen kliniek gevonden, waar hij na een veroordeling naartoe kan.

Twee groepen jongeren

Het geweld vond plaats op 4 december afgelopen jaar bij het winkelcentrum aan de Nobellaan in Assen. Twee groepen jongeren waren op stap en hadden ruzie gekregen. De 18-jarige man hoorde bij de ene groep en het slachtoffer bij de andere. Volgens de Assenaar kwam de andere man met een mes op hem af en voelde hij zich erg bedreigd. Daarom haalde hij uit met de hakbijl. Zelfverdediging, verklaarde hij.

Het slachtoffer beschermde zijn hoofd met zijn arm en werd in die arm geraakt door de bijl. Hij liep een breuk en peesletsel op. De man is inmiddels drie keer geopereerd, kan zijn werk niet meer doen en loopt nog steeds met zijn arm in een mitella. De 18-jarige heeft veel spijt, zei hij. "Het was een impulsieve actie."

'Leugens'

Vrienden van het slachtoffer, maar ook de vriendin van de verdachte, hebben verklaard dat het slachtoffer helemaal geen mes had. De officier van justitie gaat er dan ook vanuit dat de Assenaar liegt dat hij zichzelf moest verdedigen. "Ik neem hem kwalijk dat hij blijft liegen. Neem je verantwoordelijkheid en stop met die leugens", zei de aanklager. Hij vindt dat de man 12.500 euro smartengeld moet betalen aan het slachtoffer.

De Assenaar had de bijl meegenomen die avond omdat hij naar eigen zeggen had gehoord dat er veel mensen in de stad zouden zijn die avond. "Nou en, naar de TT komen ook veel mensen. Dan neem je toch ook geen bijl mee?" vroeg één van de rechters. Na zijn arrestatie vond de politie ook nog een mes in het tasje dat de man om zijn nek droeg.

Noodweer

Advocaat Judith Kwakman zei dat de Assenaar misschien niet daadwerkelijk bedreigd werd, maar zich wel bedreigd voélde toen hij de bijl greep. Daarom is volgens haar sprake van noodweer en moet de man worden ontslagen van rechtsvervolging. Poging tot doodslag kan volgens haar sowieso niet worden bewezen, omdat onduidelijk is hoe de Assenaar met de bijl heeft geslagen. Het staat niet vast dat het slachtoffer door de klap had kunnen overlijden, stelt de advocaat.