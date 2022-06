Hoogersmilde werkt aan drijvend zonnepark, maar aansluiting op het net is moeilijk

Precies op de grens van de gemeente Westerveld met de gemeente Midden-Drenthe ligt een plan voor een drijvend zonnepark. Maar de aansluiting op het net is lastig. Een alternatief is er wel, alleen hangt daar een behoorlijk prijskaartje aan.

"Dan moet de aansluiting op het net 14 kilometer verderop", vertelt Godfried Westen, initiatiefnemer en betrokken bij Energiecoöperatie Duurzame Smildes. "Dat kost een hoop met bekabeling, zoveel dat het niet meer rendabel is. Een aansluiting dichterbij is aantrekkelijker."

Perfecte locatie

De locatie van het komende, drijvende zonnepark is in de Achterste Plas, vlak achter het Blauwe meer in Hoogersmilde. De plas wordt nu gebruikt voor zandwinning door het bedrijf Calduran en die werkzaamheden kunnen met de komst van een drijvend zonnepark doorgaan. Volgens Westen is de locatie daarom perfect. "Het is er biologisch dood, dus je doet er de natuur er geen schade mee aan. Vogels zijn er bijna niet omdat er geen leven zit in het water door de zandwinning en je hebt er wel oppervlakte."

Dat de locatie mogelijkheden biedt, vindt ook manager Robèrt Mik bij Calduran. "De gedachte is: zon op land vinden we zonde. Hiermee kunnen we toch ons steentje bijdragen", zegt hij.

Op het plan wordt al bijna tien jaar gebroed, vertelt Mik. "Het idee ontstond zo'n tien tot acht jaar geleden. Toen werden we benaderd. Eerst was het zoeken naar een goede aanbieder", vertelt hij. "Inmiddels zijn bewoners op de hoogte en loopt de vergunningaanvraag."

Inwoners moeten er iets aan hebben

Bij het project is de participatie van inwoners volgens Mik belangrijk. Westen onderschrijft dat. De omgeving moet volgens hem mee kunnen profiteren. Hetzij in het afnemen van stroom, hetzij in financieel opzicht. "We willen niet dat de opbrengsten wegvloeien naar buitenlandse investeerders. We willen dat dit soort projecten ook iets oplevert voor de gemeenten."