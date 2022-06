Alpe d'HuZes-avontuur ruw onderbroken: fiets wordt tijdens toiletbezoek gestolen

Daan Koning uit Ruinen was vandaag hard op weg om zijn doelstelling tijdens Alpe d'HuZes te behalen. Hij wilde niet één, maar zes keer de top van de mythische berg bereiken om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankerbestrijding. Tijdens de vierde keer omhoog maakte hij tijd voor een korte sanitaire stop in een van de gestationeerde dixi's. Maar tijdens het toiletbezoek werd de missie van de Ruiner ruw verstoord: zijn tweewieler werd gestolen.

Koning vermoedt dat het een Fransoos is die met zijn fiets aan de haal is gegaan. "Ik parkeerde 'm nog pal achter de dixi, tegen een vrachtwagen. Nadat ik na twee minuten de dixi verliet lagen mijn jas en shirt er nog, maar was de fiets weg. Eerst dacht ik nog: een van mijn kameraden houdt mij voor de gek, maar niemand van hen was te bekennen. Toen kwam het besef."

Baalmoment van anderhalf uur

De Ruiner deed nog een vergeefse poging om zijn verloren stalen ros terug te vinden. "Het was een baalmoment van anderhalf uur, want toen kreeg ik een telefoontje van meldcentrale dat er een fiets in de bosjes was gevonden." Het bleek inderdaad te gaan om de verloren fiets van Koning. "En zo sta ik er nu weer naast", zegt hij verheugd. "De fietscomputer is er wel afgetrokken, maar voor de rest denk ik dat de schade meevalt. Gelukkig is 'ie weer boven water."

Door de urenlange onderbreking redt Koning het niet meer om zijn doel, de klim zes keer oprijden, te behalen. "Mijn fietsartikelen liggen nog boven, en voordat ik weer beneden ben, zit de tijdslimiet erop. Dit was 'm dus voor vandaag, we moeten nog maar eens terugkomen", klinkt hij vastberaden.

Ondanks diefstal sfeervolle dag

Want ondanks de tegenslag heeft hij het namelijk wel naar zijn zin gehad. "We zijn met een groep van zeven man afgereisd. Bij een vriend van ons is in 2015 melanoomkanker (een agressieve vorm van huidkanker, red.) geconstateerd. Hij is in 2018 behandeld met immuuntherapie, en het is stabiel nu", meldt Koning opgelucht.